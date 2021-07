Stijn van Kervinck ligt nog steeds op koers richting Den Haag

"Misschien wordt het weleens tijd dat er een frisse wind gaat waaien door de gemeenteraden." Aldus Stijn van Kervinck (destijds 22) toen hij ruim drie jaar geleden werkt gekozen tot raadslid voor DTV.

Twee jaar later blies die wind hem een andere kant op. DTV stapte uit de coalitie en zette de eigen wethouder Marcel Steketee aan de kant. Van Kervinck brak met de partij en ging samen met Steketee verder onder de naam Lijst Van Kervinck. Inmiddels is er een eigen partij opgericht: Hart voor Veere.

Geen angst dat lokaal machtsblok versplintert

Samen gaan ze nu de strijd aan met voornamelijk hun oude partij, die mikt op kiezers die zich in de lokale politiek niet thuis voelen bij een landelijke partij. In Veere haalde DTV drie zetels bij de vorige verkiezingen en wist zich tot twee keer toe in de coalitie te nestelen.

Van Kervinck is niet bang dat wanneer de 'lokale' kiezers zich over twee lokale partijen moeten verdelen, er in plaats van één machtsblok, twee splinterpartijen overblijven: "Er is nu iets te kiezen op lokaal politiek gebied, eerst maar eens zien wat daaruit voortkomt."

Stijn van Kervinck (foto: Omroep Zeeland)

Hart voor Veere is een partij die op het eerste gezicht vooral bestaat uit ondernemers. Naast Steketee en Van Kervinck zijn vijf van de zes ambassadeurs van de partij ondernemers. "Maar we zijn er voor iedereen", bezweert Van Kervinck.

Een speerpunt voor de partij is het aanpassen van de parkeertarieven zodat iedere inwoner betaalbaar kan parkeren in bijvoorbeeld Domburg en Zoutelande, waar de prijzen nu soms oplopen tot 5,20 euro per uur. Om de autodruk te verminderen wil Hart van Veere betaalbare parkeerplaatsen rond de dorpen. Vanaf daar moet vervoer komen naar het strand of het centrum.

Slechte sfeer in Veerse raad

Het doel is om op een open, transparante manier politiek te voeren. De sfeer in de Veerse raad is al een tijd behoorlijk gespannen, merkt Van Kervinck, die het regelmatig aan de stok krijgt met wethouders en raadsleden van de coalitie: "Het was juist de bedoeling van DTV om uit die vechtmodus te komen met de nieuwe coalitie, maar dat is niet gelukt. Zeker nu we via de computer vergaderen lopen irritaties nogal eens op."

Van Kervinck heeft geen idee hoe goed Hart voor Veere het gaat doen bij de verkiezingen volgend jaar: "Maar we krijgen veel positiviteit wanneer we met mensen praten."

Zijn ambitie voor de toekomst is niet gericht op het allerhoogste: "Minister-president lijkt me een 'hondenbaan' om het maar zo te zeggen. Maar om de Zeeuwen te mogen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer, dat zie ik in de toekomst wel zitten."

Lees ook: