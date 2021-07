Aubrey uit Axel was tóch bij de Spelen: 'Ik had netjes m'n oranje shirt aan'

Aubrey Curran met z'n vrouw (foto: Aubrey Curran)

Aubrey Curran groeide op in Axel en woont sinds vier jaar in Nagoya, Japan. Samen met zijn vrouw wist hij een kaartje te bemachtigen voor de wielrenwedstrijd van de vrouwen gisteren. Bij deze wedstrijd in de provincie Shizuoka mochten - anders dan bij wedstrijden in de regio Tokio - wél toeschouwers aanwezig zijn.

"We zaten wat aan de zijkant", blikt hij een dag later terug. "We hadden niet de beste plaatsen, maar: we waren er!" Voor Curran - zoon van een Zeeuwse moeder en een Engelse vader - waren er geen twijfels voor wie hij moest juichen. "We wisten natuurlijk dat Nederland goede kansen maakte, dus ik had netjes m'n oranje shirt aan. Maar ja, het liep anders."

Een grote onbekende zette de Nederlandse wielrensters gisteren te kijk in de olympische wegrace. De 30-jarige Anna Kiesenhofer, een Oostenrijkse zonder ploeg, een liefhebber die fietst zonder daar geld mee te verdienen, ging er met de winst vandoor. De Nederlandse ploeg had dat niet meteen door: toen wielrenster Annemiek van Vleuten over de finishstreep kwam, dacht ze dat ze goud gewonnen had.

Curran geniet van de Olympische Spelen in 'zijn' land. "Het is leuk om in het land te zijn waar het bezig is. Het leeft wel." Toch kan Curran zich ook vinden in de weerstand tegen de Olympische Spelen onder de Japanners. "Japan heeft de coronacrisis redelijk goed doorstaan en dan haal je je dit op de hals. Ik had het wel begrepen als ze het niet hadden gedaan."

Hij maakt zich dan ook zorgen over de mogelijke gevolgen. "Want ja, het loopt hier ook een klein beetje achter met de vaccinaties." Toch overheerst het genieten tot nu toe. "Ik zit gekluisterd aan de buis. Wat leuk is als je in de juiste tijdzone zit: ik kijk naar sporten waar ik normaal niet naar kijk. Vanochtend heb ik naar het skateboarden gekeken, hartstikke leuk."