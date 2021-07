'Breskens kan nog steeds garnalencentrum van betekenis worden'

Mike de Houck in de inpakhal in zijn groothandel. (foto: Omroep Zeeland)

Mike de Houck sloot dit voorjaar een intentieovereenkomst met de gemeente Sluis voor een doorstart van de vismijn in Breskens. Hij staat te popelen om straks, als het gebouw voor het viscentrum klaar is, in de haven aan de slag te gaan. Maar voorlopig kan hij niets anders dan afwachten. Eerst moet het gekissebis tussen Vlissingen en Sluis over zijn en moet er duidelijkheid komen over het behoud van de vismijn voor Breskens.

De gemeente Sluis gelooft er nog steeds in. Of de visafslag ook kans van slagen heeft als de garnalen niet per schip maar per vrachtwagen worden aangevoerd, zoals wethouder Marianne Poissonnier opperde, betwijfelt Mike de Houck. "Als ze hier niet gelost worden, waarom zouden de garnalen dan naar Breskens komen? Alleen om ze hier nog te sorteren? Dat zie ik niet gebeuren."

Dertig cent per kilo meer

De belangstelling vanuit Lauwersoog bewijst volgens hem wel dat Breskens potentie heeft. Nu zitten de bedrijven nog contractueel vast aan Lauwersoog maar als die contracten aflopen, staat het hen vrij om naar Breskens te gaan. "Als ze 20.000 tot 30.000 kilo binnenbrengen en de garnalen leveren hier 30 cent meer op, dan kan het heel aantrekkelijk zijn."

Weg is weg

De Houck hoopt dat hij er snel duidelijkheid komt. "Want als iets weg is, is het weg", vreest hij. De Bressiaander - met een bedrijf op industrieterrein Deltahoek - heeft allerlei ideeën voor het toekomstig viscentrum. Zo denkt hij aan het aanbieden van arrangementen met ondernemers aan de kust en aan een treintje dat langs de campings rijdt en toeristen bij de veerboot oppikt voor een ritje naar de haven.

Nog maar één garnalenkotter lost garnalen in Breskens, maar volgens Mike de Houck kunnen dit er meer worden (foto: Omroep Zeeland)

Toeristen vinden het volgens hem prachtig om het hele proces te zien; van het binnenvaren van de schepen, het lossen door de kotters, het zeven van de garnalen, de verkoop via de veilingklok, tot het eten van een portie garnalen. En de jaarlijkse Visserijfeesten passen daar natuurlijk ook bij. De vismijn en Breskens, ze horen volgens De Houck bij elkaar. "Ook al brengt het niets op, dan zou ik het nog graag doen."

Groothandel blijft hoofdzaak, horeca voor 'erbij'

Zonder vismijn wordt de beleving toch heel anders, denkt hij. Maar ook dan ziet hij voor zichzelf nog mogelijkheden voor een winkeltje of horecagelegenheid. De Houck: "Ik doe het erbij in het seizoen, het wordt zeker geen hoofdzaak voor mij."