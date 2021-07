Evelien in Oostenrijk: 'Fantastisch die toeristen nu, maar het winterseizoen moet er niet onder lijden'

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks de blijdschap die de toeristen met zich meebrengen, merkt Evelien toch ook wel een beetje angst bij haar dorpsgenoten. "We weten natuurlijk niet wat er in de herfst gaat gebeuren. Daar zijn we wel een beetje bang voor. Er wordt veel gepraat over een eventuele derde vaccinatie om de herfst door te komen, maar we zullen het zien."

'Het winterseizoen moet niet lijden onder het zomerseizoen'

Evelien merkt dat haar woonplaats niet alleen in de winter, maar ook in de zomer een toeristentrekpleister is. "Dat is fantastisch natuurlijk, je kunt hier fietsen en wandelen door de bergen. Maar ik hoop wel dat we geen coronabeperkingen krijgen in de winter, omdat er nu al zo veel toeristen zijn."

De Zeeuw in het Oostenrijkse dorpje merkt weinig van de Olympische spelen. "De winterspelen kijken we natuurlijk wel. Skiën, snowboarden, ijshockey. Dan zit iedereen hier voor de televisie. Maar nu merken we er maar weinig van."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont en vertelt over de dingen die hij of zij daar beleeft. Evelien Thielen is tien jaar geleden vanuit Vlissingen naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze.

Evelien Thielen houdt ons up-to-date vanuit Oostenrijk