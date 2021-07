'Taalwandelen' door Middelburg en Vlissingen: 'dat maakt het leren makkelijker'

Wandelen door Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

"We gaan wandelen met een groep vrijwilligers en een groep mensen die de Nederlandse taal leren. Dat kunnen vluchtelingen zijn, of mensen die hier komen voor het werk of voor de liefde", vertelt Jacolien Boogaard, van het Taalhuis. "Onderweg komen we dan van alles tegen waar we over kunnen praten en dat maakt het oefenen van de Nederlandse taal allemaal wat makkelijker. Ook vrijwilligers met hun taalmaatjes zijn welkom."

De taallerende wandelaars starten vrijdagochtend vanaf de bibliotheek in Middelburg én er start ook een groep wandelaars op die dag vanaf de bibliotheek in Vlissingen.

Jacolien Boogaart vertelt over 'taalwandelingen'

In coronatijd worden er door allerlei Zeeuwse organisaties ideeën bedacht om taallessen door te laten gaan. Inwoners van het AZC in Middelburg hebben onlangs hun eigen moestuin geopend, waar ook omwonenden of andere geïnteresseerden van harte welkom zijn.

"Naast een mooie oogst, is het moestuinproject een dagbesteding voor de bewoners van het azc, vertelt Jaap Bos, programmabegeleider bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Als mensen uit hun kamer komen, krijgen ze te maken met Nederlandse woordjes. Dat is een mooi begin om te participeren in de maatschappij en de Nederlandse taal eigen te maken."