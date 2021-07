Dick uit Borssele maakt van karrenwielen het olympisch logo: 'Sommigen vinden het bespottelijk'

De karrenwielen zijn in de kenmerkende blauwe, zwarte, rode, gele en groene kleuren geschilderd. Op de wielen staan de namen van de continenten Europa, Afrika, Amerika, Azië en Oceanië: "Dat zou verbroedering moeten geven tussen de vijf continenten onderling en het moet natuurlijk zorgen voor vrede, vriendschap en sportiviteit. We laten nog even in het midden of dat gaat lukken. Tot op heden verlopen de Olympische Spelen sportief", vertelt hij lachend.

Olympische logo in muur gemetseld

Terwijl Sinke voor het logo staat, vertelt hij hoe hij op het idee kwam: "Ik ben altijd metselaar geweest en in ons vorige huis had ik de olympische ringen in de muur gemetseld in de woonkamer. Daar zat ik nog wel eens over te dromen en nu dacht ik: ik ga er iets anders mee doen. In de coronatijd kwam ik die wagenwielen tegen en besloot ik om daar dit mee te maken."

Dick Sinke bij zijn zelfgemaakte olympische logo (foto: Omroep Zeeland)

Sinke is groot fan van de Olympische Spelen omdat je volgens hem hierdoor in aanraking komt met sporten die je normaal gesproken niet op tv ziet. Toch vindt hij dat de verwachtingen rondom onze Nederlandse sporters te hoog zijn: "Ze worden te hoog ingeschat. We hebben ook tegenstanders die goed zijn, dus je moet wel reëel blijven."

Andere bouwwerken

Naast de olympische ringen maakt Sinke ook veel andere bouwwerken. In zijn tuin staan onder andere twee zelfgemaakte molens, versierde melkkannen, getimmerde schepen en beschilderde borden met de logo's van voetbalclubs erop: "Mijn partner slikt dat. Dat zou niet iedereen doen, dat is één van de meest positieve dingen die me is overkomen in het leven."