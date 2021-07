Een paar maanden 'snuffelfietsen': de lucht in Zeeland kan nog wel wat schoner

Wim Hage, initiatiefnemer project snuffelfietsen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Sinds maart van dit jaar fietsen twintig Zeeuwen rond met een speciale opdracht. Aan hun fiets is een zogeheten 'snuffelfietskastje' bevestigd. In dat kastje zit een apparaatje dat fijnstof, luchtvochtigheid en temperatuur meet. Op deze manier kan de luchtkwaliteit in het gebied waar de fietser doorheen rijdt beoordeeld worden. Vandaag werden de resultaten van het Zeeuwse pilotproject gepresenteerd in het provinciehuis in Middelburg.

'Er valt nog veel te winnen'

Beleidsmedewerker natuur en landschap Wim Hage is een van de initiatiefnemers van het project in Zeeland. "We hebben maar betrekkelijk weinig meetpunten in de provincie. Dankzij zo'n snuffelkastje kun je veel data genereren." In Zeeland is de lucht 'best' schoon, volgens Hage. Maar toch niet schoon genoeg. "We voldoen aan de Europese normen, wat betreft schone luchtkwaliteit. Maar als je kijkt naar de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie, valt er nog héél veel te winnen."

Hage stapte zelf ook op de fiets. Hij ziet dat het weer heel veel invloed heeft op de luchtkwaliteit. "Wanneer het regent ,is er bijvoorbeeld veel minder fijnstof in de lucht, dan wanneer het warm en droog is."

Annelien Bij de Vaate uit Serooskerke (foto: Omroep Zeeland)

Annelien Bij de Vaate uit Serooskerke is één van de deelnemers van het snuffelfietsproject. Ze is zo trots op haar fiets, dat ze miniatuurversies ervan om aan haar nek heeft hangen. "Ze zijn gemaakt door een 3D-printer", vertelt ze. Ze was nieuwsgierig naar de luchtkwaliteit in haar eigen omgeving. "Ik fiets veel, kom op veel plekken. Ik was heel erg benieuwd naar wat de verschillen zijn."

Vanuit haar woonplaats fietst ze vaak naar haar moeder in Zierikzee. Het meetinstrument toont dan regelmatig de kleuren lichtblauw en geel, die aanduiden dat de luchtkwaliteit 'matig' is, aldus Bij de Vaate.

Houtkachel

Maar ze schrok pas echt op een koude avond in het voorjaar. "In het dorp, op iedere hoek van de straat, was het duidelijk wie er zijn houtkachel aan had of niet." Bij verbranding van hout komt veel fijnstof vrij. "Je ziet de luchtkwaliteit zo duiken daardoor."

Petra Bank uit Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Petra Bank, snuffelfietser uit Vlissingen, rijdt elke dag rond met het kastje aan haar stuur. "Ik vind het belangrijk dat onze lucht gemeten wordt, zeker als het zo simpel kan." Bank denkt dat Zeeland onterecht een schoon luchtimago heeft. "We zitten tussen Antwerpen en Rotterdam in, die fijnstof van de scheepvaart zit in onze lucht."

Middelbare scholieren

Na de zomer wordt het snuffelfietsenproject opgeschaald naar 100 fietskastjes. Daarmee maakt het project deel uit van het Schone Lucht Akkoord, dat in januari 2020 mede door de provincie Zeeland is ondertekend. Vanaf september gaan ook middelbare scholieren in Middelburg, Zierikzee, Goes en Terneuzen fietsend de luchtkwaliteit meten.

Ook andere inwoners van Zeeland kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het project via milieu@zeeland.nl

