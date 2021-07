In een regenponcho op de camping: zo ziet een doorweekt Zeeland eruit

Omroep Zeeland vroeg Zeeuwen op Facebook een foto te sturen van de ietwat natte vakantiefoto's en daar werd massaal op gereageerd. Vooral op de camping en daarom ook in tenten lijkt het een drassige vakantieweek te zijn. Gelukkig leefden de reageerders wel met elkaar mee: "Wat heb ik het met die vakantiegangers te doen", reageert Gerda van Belzen op Facebook. "Laten we hopen dat er na regen, zonneschijn komt."

Regenwater loopt door in tenten van vakantiegangers in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Elize vroeg zich in Brouwershaven af of ze haar vaarbewijs misschien moest gaan halen. Daar kon je door de regenval het verschil tussen de stoep en de autoweg niet meer zien. En ook dáár werd weer grappend op gereageerd: 'Een gratis openluchtzwembad voor je deur!'

De meeste reageerders kunnen nog wel lachen na de regenval, maar op sommige plekken in Zeeland zorgt de regenval ook voor overlast en niet zulke blije gezichten. Zo hebben de buien het afgelopen weekend meer dan veertig huizen in Tholen beschadigd. En ook in Hoofdplaat zorgt de regen voor overlast en schade. Het dorpshuis in Hoofdplaat stond zelfs helemaal blank.

"We zijn net met een mannetje of tien bezig geweest om het dorpshuis droog te krijgen", vertelt René Verstraete, van de dorpsraad in Hoofdplaat. Door de hevige regenval kon het riool en water niet snel genoeg weggespoeld krijgen, waardoor het door de wasbakken van het dorpshuis weer naar boven kwam. "Het is gelukkig nog nooit eerder gebeurd, maar we gaan nu echt wel kijken wat we kunnen doen aan het rioolsysteem, voor de toekomst."