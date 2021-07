Zeeuwse gemeenten krijgen extraatje van 26 miljoen voor de jeugdzorg

26 miljoen extra voor kosten Zeeuwse jeugdzorg (foto: Omroep Zeeland)

Gemeenten staan nog niet meteen te juichen bij de extra miljoenen. Het gaat om een eenmalige bijdrage. Het is niet duidelijk of er in de jaren erna ook nog geld uit Den Haag komt.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarvoor was het de verantwoordelijkheid van het Rijk. De gedachte achter die verandering was dat gemeenten dichter bij burgers staan en daardoor beter weten wat de burgers nodig hebben. Ook zouden gemeenten eerder in kunnen grijpen als dat nodig zou zijn. Het was de bedoeling dat de zorg daardoor goedkoper zou worden.

Miljoenen bijleggen

Maar, van die aanname is niet veel terechtgekomen. Al jaren moeten Zeeuwse gemeenten vele extra miljoenen bijleggen om de kosten van de jeugdzorg te kunnen betalen. Zeeuwse jeugdzorgwethouders zijn in 2019 zelfs naar Den Haag gegaan om aandacht te vragen voor de financiële nijpende situatie. Dat was nog niet eerder voorgekomen.

Een woordvoerder van de Zeeuwse gemeenten zegt dat het nog niet zeker is dat de Zeeuwse gemeenten het extra geld ook echt aan jeugdzorg gaan besteden. Daar moet elke gemeente apart een beslissing over nemen. Dat gebeurt waarschijnlijk in september.

Eenmalige bijdrage aan jeugdzorgkosten per gemeente