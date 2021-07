Jongen (11) slaat juwelenkist aan de haak, maar wie is de eigenaar?

Het juwelenkistje (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Hij sloeg de kist aan de haak in een vijver aan het Vosplantsoen. De juwelenkist lijkt al lange tijd in het water te hebben gelegen, want de binnenkant is flink aangetast. Het is niet duidelijk of er kostbare sieraden in de kist zaten, over de inhoud van de kist heeft de politie niets bekendgemaakt.

Melden bij politie

Wie meer informatie heeft, kan zich melden bij de politie. Het juwelenkistje met inhoud ligt op het politiebureau in Hulst.