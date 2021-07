Tevreden Terpstra blikt terug op zware race in Tokio: 'Iedereen zat op limiet'

Terpstra in actie op het parcours rondom Mount Fuji op de Olympische Spelen (foto: ANP)

Met haar vijfde plek verbetert Terpstra het resultaat van haar eerste Olympische Spelen in 2016. In Rio de Janeiro reed ze toen naar een vijftiende plek. "Het woord chaotisch omschrijft deze wedstrijd misschien wel het beste", reageert Terpstra na afloop van haar olympische race bij Sporza. "De regen van vanochtend heeft het parcours echt wel anders en lastig gemaakt."

Door de vele regen waren de stenen nat en dus glibberig. Daarnaast was de ondergrond zachter en modderiger geworden waardoor het zwaarder werd om te mountainbiken. "Na de verkenning vanochtend voelde ik me goed. Ik kan niet eens echt zeggen op welke plek in de wedstrijd ik reed, want het wisselde continu."

'Ik ben tevreden'

Door de zware weersomstandigheden werd de wedstrijd met een ronde ingekort. "Iedereen zat op zijn limiet en iedereen maakte foutjes omdat het zo lastig was." Na een mindere start wist Terpstra toch nog even op plek vier te komen en was ze nog redelijk dicht bij een medaille. "Dat heb ik net niet vast kunnen houden. Maar ik denk dat dit was wat ik vandaag in me had. Ik ben tevreden. Een medaille zat er niet in."

Terpstra is tevreden met haar vijfde plek in Tokio (foto: Orange Pictures)

Natuurlijk werd de plank ook nog even besproken. Maandag tijdens de mannenwedstrijd werd een plank bij een jump weggehaald en daardoor vloog Mathieu van der Poel over de kop en zag hij zijn gouden droom uiteenspatten. Bij de dameswedstrijd was er vandaag wel een plank, vanwege de veiligheid voor de renners omdat het parcours zo nat was.

"Dat hoorden we vanochtend", zegt Terpstra. "Maar ik moet bekennen dat ik al de hele week over dat plankje heen spring. Of hij er nou wel of niet lag, dat maakte voor mij niet uit."

