Grote zorgen bij kinderrechters over Zeeuwse jeugdbescherming: 'Dit is schadelijk voor de gezinnen'

Misbruik, zware verslavings- of gedragsproblemen. Kinderrechter Susanne Tempel beslist dagelijks wat er met de kinderen die dat meemaken in hun gezin gebeurt. Dat doet ze in Middelburg en in Breda. Ook voor Zeeuwse gezinnen.

Speelbal van gemeenten

Jeugdbeschermingsorganisaties als Intervence en Briedis moeten er vervolgens voor zorgen dat haar beslissing ook goed wordt uitgevoerd. Maar doordat Intervence een speelbal werd van gemeentelijke beslissingen en in juni uiteindelijk werd overgenomen, en Briedis failliet is, heeft de kinderrechter daar geen zicht op. En dat is volgens haar een heel lastige boodschap in de rechtszaal.

Ernstige situatie Jeugdbeschermingsorganisaties beschermen kinderen die dat het hardst nodig hebben. Als er bijvoorbeeld sprake is van mishandeling of verwaarlozing thuis. Vaak gebeurt dat ingrijpen op verzoek van de kinderrechter. In 2020 kregen 766 kinderen met Intervence te maken. En 75 gezinnen met Briedis. Maar nu gaat het niet goed met de jeugdzorg in Zeeland. Waarom is de situatie zo ernstig? Verslaggever Jannes Goedbloed legt het uit.

Door alle onrust vertrokken jeugdbeschermers bij Intervence. Volgens de laatst vrijgegeven cijfers van april dit jaar zijn daardoor tachtig gezinnen van Intervence hun vaste jeugdbeschermers kwijtgeraakt. Daar kwamen nog nieuwe zaken bij.

Rust voor jeugdbeschermers en hun gezinnen

Hoeveel nieuwe zaken, dat wil Jeugdbescherming west (JB west), die Intervence heeft overgenomen, niet zeggen. De organisatie wil nu eerst rust voor de jeugdbeschermers en hun gezinnen.

Het faillissement van Briedis raakt 75 gezinnen. Omroep Zeeland sprak met een moeder die met Briedis te maken kreeg nadat haar dochter in 2019 uit huis is geplaatst.

Zij wil anoniem haar verhaal doen, omdat ze zich zorgen maakt over haar dochter. Zij heeft geen goed woord over voor de jeugdbescherming in Zeeland:

Kinderrechter Tempel hoopt op rust nu JB west een groot deel van de jeugdbeschermingszaken in Zeeland overneemt. "Maar het gaat natuurlijk ook om het vinden van nieuw personeel. En dat is natuurlijk ook niet meteen geregeld." JB west liet eerder weten op zoek te zijn naar tien tot vijftien jeugdbeschermers voor Zeeland.

Moeder: 'Of het ooit nog goed komt?'

De moeder die Omroep Zeeland sprak, is sinds 2019 bezig dossiers en informatie over de zaak van haar dochter boven water te krijgen. De dochter is inmiddels volwassen. "Of het ooit goed komt? Alles kan helen. Maar dit? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet."

