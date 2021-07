Iedereen kan zo binnenlopen bij deze dagbesteding: 'Ik ben weer de oude ik'

"Ik ben echt weer een beetje de oude ik geworden", vertelt de 76-jarige Sandra Gilde met een grote grijns op haar gezicht. "Dit is echt heel goed voor een mens. Je komt namelijk op een oudere leeftijd en je raakt snel geïsoleerd. Thuis zit je maar achter de geraniums, maar hier kan ik spelletjes doen en lekker kletsen. Daardoor krijg ik weer een beetje lol in het leven. Het is hier hartstikke gezellig!"

'Met een opgeladen batterij terug naar huis'

Ook vrijwilliger Carolien van Loon geniet met volle teugen. "We krijgen echt hele leuke reacties van de bezoekers. Iedereen luistert naar elkaar en vult elkaar aan. Iedereen helpt elkaar, ook buiten de vrijwilligers om. Dat is heel leuk om te zien." Ook wethouder Van de Plasse hoort veel enthousiaste geluiden. "Mensen genieten hier echt. Ze zijn echt even weg uit hun thuissituatie en kunnen aan het eind van de dag met een opgeladen batterij terugkeren naar huis."

Sieraden maken is een van de activiteiten bij de dagbesteding van SVRZ Rietzanger (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Reimerswaal ging Borsele met deze nieuwe vorm van dagbesteding al voor. Wethouder Van de Plasse is dan ook dat het nu ook bij SVRZ De Rietzanger in Heinkenszand wordt uitgerold. "Voorheen was het altijd zo dat mensen eerst een indicatie moesten krijgen om ergens op een plek in een zorgcentrum te mogen zijn", zegt Van de Plasse.

"Dat gaf papieren rompslomp en je geeft iemand dan ook een stempel. Het werd tijd om dat op een andere manier aan te pakken. Dit is een plek waar mensen samen kunnen komen, waar ze gewoon binnen kunnen lopen voor wat gezelligheid."

Alle ouderen zijn welkom bij de dagbesteding van SRVZ Rietzanger (foto: Omroep Zeeland)

Mevrouw De Winter knapt heel erg op van haar bezoekjes aan de Rietzanger. "Ik vind het fantastisch hier. Het zou leuk zijn als er meer mensen komen. Veel mensen van mijn leeftijd hebben een duwtje in de goede richting nodig. Voor mij was het ook een grote stap. Maar ik raad iedereen aan het te proberen. De wereld bestaat uit meer dan alleen voor mijn man zorgen."

Wandelen, boodschappen doen en samen lunchen

Iedereen die dat wil, kan op maandag en woensdag binnenlopen tussen 10.00 en 16.00 uur. "Je bent altijd welkom en het is kosteloos. We doen hier wat de mensen willen en dat kan van alles zijn: van wandelen tot lekker boodschapjes of spelletjes doen", zegt vrijwilliger Carolien van Loon. "Wij zorgen voor de koffie en de lunch tussen de middag."