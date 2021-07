Podcast legt verhaal bloot van broederruzie

(foto: VPRO)

De broers zijn samen opgegroeid. Ze woonden in verschillende weeshuizen, er ontstond een sterke band tussen de twee. Later werden het goede vrienden, maar toch ontstond er ruzie en is vriendschap heel ver weg.

Luister hier het gesprek met Caroline van Keeken terug

Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor het conflict. "Het is opeenstapeling van gebeurtenissen", vertelt Caroline van Keeken in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. Ze heeft voor de opnames van de podcast meerdere dagen bij haar vader geslapen om erachter te komen waar het gevoelige punt ligt. Maar daar is niet één reden voor aan te wijzen zegt Caroline. "Ze voelen zich beide echt afgewezen door de ander."

'Ik had het Familiediner in gedachten'

De ruzie gaat ver. Want al zijn de broers buren en zien ze elkaar daardoor regelmatig, praten doen ze niet met elkaar. Toen Caroline merkte in gesprekken met haar vader dat hij het graag wil oplossen, was dat voor haar het moment om er een podcast over te maken. "Ik had het Familiediner gezien en dacht: Misschien kan ik hereniging toch bewerkstelligen."

Haar vader werkt mee en komt uitgebreid aan het woord in de podcast. Haar oom niet. Caroline is regelmatig bij hem langs geweest om over de ruzie te praten, maar zonder de aanwezigheid van een microfoon, dat wilde haar oom pertinent niet. Al is haar doel niet bereikt, Caroline van Keeken is blij met het eindresultaat van de podcast. "Wie weet komt het toch ooit nog goed en die hoop heb ik."

De podcast Broederliefde is beluisteren via de site van 2doc.