Weinig diploma's in vervolgonderwijs, Zeeland onderaan Beneluxlijst

Zeeland heeft wel hoger beroepsonderwijs - zoals de HZ (foto: Omroep Zeeland)

Eurostat is het statistisch bureau, zeg maar het CBS, van de Europese Unie. Jaarlijks wordt onderzocht hoeveel diploma's volwassenen (in dit geval 25 tot en met 64 jaar) per regio hebben.

Grote verschillen in Europa

Als het gaat om het percentage diploma's van scholen/universiteiten ná het middelbaar onderwijs zijn de verschillen in Europa groot. De provincie Waals-Brabant staat met 59,7 procent gediplomeerden op de eerste plaats. Op de tweede plaats komt de provincie Utrecht met 55,7 procent volwassenen die een diploma vervolgonderwijs hebben. De regio Noordoost-Roemenië heeft met 11,8 procent de laagste positie.

Onze positie op de ranglijst

Maar hoe is het bij ons in de buurt, in de Benelux? De kleuren duiden op het land, oranje is België, groen is het groothertogdom Luxemburg en blauw is Nederland.

Als je uit de cijfers van Eurostat alleen de vrouwen zou selecteren, dan doet Zeeland het ietsje beter (32,3 procent) maar dat helpt ons niet aan een betere plek op de ranglijst, want de vrouwen in andere regio's scoren eveneens hoger.

Vervolgstudie buiten Zeeland

De Zeeuwen kunnen als excuus aanvoeren dat veel jongeren direct na het voortgezet onderwijs ervoor kiezen om buiten Zeeland een vervolgstudie te gaan doen. Ook al hebben we hier onderwijsinstituten als Scalda, de HZ University of Applied Sciences en het University College Roosevelt.

Het is al jaren een probleem in onze provincie dat de eenmaal vertrokken studenten daarna vaak niet meer terugkeren naar hun geboortegrond. Helemaal geldig is die verontschuldiging niet, want provincies als Friesland, Drenthe en Flevoland hebben net zo weinig vervolgonderwijsmogelijkheden, maar ze staan toch hoger op deze ranglijst.

Ontwikkeling

Bekijk in onderstaande grafiek de ontwikkeling. Voor Nederland en België zijn de doorsnee (officieel 'mediaan') percentages genomen van de provincies.

De daling in enkele jaren in sommige lijnen (met name in Zeeland en in Luxemburg) is te verklaren doordat hele groepen inwoners met een vervolgopleiding in die jaren 65 jaar zijn geworden en dan uit deze statistiek verdwijnen.