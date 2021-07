Hans Peter Minderhoud grijpt met Nederland naast medaille in olympische landenfinale

Hans Peter Minderhoud met Dream Boy in Tokio (foto: ANP)

Minderhoud kwam als tweede in actie namens Nederland en zette een prima proef neer met Dream Boy. Dat moest ook wel, om de magere score van Marlies van Balen (2345.5) te compenseren en Nederland in de strijd om het brons te houden. De jury beloonde Minderhoud en Dream Boy met een puntentotaal van 2505,5.

De toplanden moesten daarna nog in actie komen. Afgelopen weekend werd Nederland vijfde en noteerden Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken en de Verenigde Staten hogere scores. Vandaag was dat in de tweede proef wederom het het geval: bij het ingaan van de pauze stond Nederland vijfde met 4851 punten, op gepaste afstand nummer 3 de VS (5062).

De kans op een bronzen medaille was daardoor nagenoeg verkeken. Na de rust was het aan Nederlands beste troef Edward Gal en diens paard Total US om de eer hoog te houden. Het optreden van Gal werd door de jury beoordeeld met liefst 2628 punten. Een goede score, maar niet genoeg voor het eremetaal.

Dankzij een subliem laatste optreden van Jessica von Bredow-Werndl ging het goud met 8178 punten naar Duitsland. Nederland eindigde op een totaal van 7479, goed voor een vijfde plaats. Het zilver ging naar de Verenigde Staten. Groot-Brittannië pakte de bronzen medaille.

Individuele dressuur

Bij de Spelen van Rio in 2016 greep Nederland net naast een medaille in de landenwedstrijd. Bij de individuele dressuur werd Minderhoud destijds negende. Woensdag krijgt de ruiter uit Westkapelle in Tokio de kans die prestatie te verbeteren.