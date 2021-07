Dode vinvis is trekpleister: mensen verzamelen zich met smartphone en dichtgeknepen neus rond kadaver

Voor de kinderen in Terneuzen en omgeving is het in ieder geval een spectaculair begin van de zomervakantie. Maar wel een met een luchtje, want een hoop mensen in de buurt van het dode dier houden hun neus dichtgeknepen. "Het ruikt naar een soort visfabriek", zegt Merel lachend.

Stijn kreeg een berichtje van zijn tante en besloot na zijn werk een kijkje te nemen. "Ik dacht, ik ga eens kijken. Flink visje!"

Uit het water getakeld

Het dode dier van vijftien meter lang lag vanochtend nog op de bulb van een zeeschip dat onderweg was naar de haven van Terneuzen. De gewone vinvis is uit het water getakeld en op de Goese Kade gelegd.

Omstanders met het stinkende kadaver op de foto (foto: Omroep Zeeland)

Vermoedelijk is het dier op een andere plek op de boeg van het Panamese zeeschip Muharrem terechtgekomen. Volgens Leendert Muller van Multraship is zoiets nooit eerder gebeurd in de haven van Terneuzen.

Rijkswaterstaat, de Universiteit Utrecht en Naturalis gaan de gewone vinvis morgen onderzoeken. Zij hopen de doodsoorzaak dan te achterhalen. De gewone vinvis is een beschermde diersoort. Volgens onderzoeker Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht vormt de scheepvaart een van de grootste bedreigingen voor het dier.

