Jongeren terroriseren zomerschool en kinderopvang: 'Veiligheid van kinderen en personeel in geding'

Al maanden hebben de personeelsleden en kinderen van Archipelschool Magistraal in Middelburg (voorheen De Leeuwenburch) last van een groep jongeren. "Het klimrek is gesloopt, waarna de buizen zijn gebruikt om de ramen in te slaan. Overdag is er speelgoed weggegrist van achter de hekjes van de kinderopvang", vertelt Zielstra.

Drugs op het schoolplein

"Wanneer personeelsleden de jongeren aanspreken, wordt er niet geluisterd." Zielstra maakt zich ook zorgen om het drugsgebruik. "Leerkrachten en pedagogisch medewerkers moeten zo nu en dan wietzakjes opruimen die jongeren achterlaten."

Ik vind het heel erg. Grensverleggend gedrag is het, wat steeds erger wordt. Wat gaat er hierna gebeuren?" Henk Zielstra, bestuursvoorzitter Archipel Scholen

Het bestuur van Archipel Scholen en Kinderopvang Walcheren heeft sinds mei contact met de gemeente Middelburg, zo vertelt Zielstra. "De gemeente probeert via jeugdhulp de groep in kaart te brengen. Maar er zit nog niet echt schot in de zaak. Daarom hebben Annemiek Koppejan, bestuurder van Kinderopvang Walcheren, en ik besloten het heft in eigen hand te nemen. Vandaag zijn er camera's en bordjes opgehangen. Dat betalen we allemaal uit eigen zak." De kosten? Zevenduizend euro. "Het zijn draconische maatregelen, maar je moet wat. Het escaleert."

(foto: Omroep Zeeland)

Annemiek Koppejan, bestuurster van Kinderopvang Walcheren, wil graag met de jongeren in gesprek gaan. "We willen met behulp van de camera's de groep in beeld krijgen. Zodra we weten wie het zijn, willen we hen vragen: 'Wat hebben jullie nou nodig?'"

Zielstra maakt zich grote zorgen. "Ik vind het heel erg. Grensverleggend gedrag is het, wat steeds erger wordt. Wat gaat er hierna gebeuren? Het is onbestaanbaar gedrag." Voor de jongeren in kwestie heeft hij een duidelijke boodschap: "Ik zou zeggen: gebruik je verstand en doe dit niet. Laat deze kinderen met rust. Je bent zelf ook zo klein geweest. Toen werd er ook goed voor je gezorgd. We willen er positief in blijven staan."

'Probleem speelt op meer schoolpleinen'

De gemeente Middelburg is op de hoogte van de problemen. Volgens wethouder Chris Dekker speelt het probleem de laatste tijd op meer schoolpleinen die niet afgesloten kunnen worden met een hek. "Of dat met corona te maken heeft weet ik niet, maar het is een fenomeen dat we de laatste tijd vaker zien."

De wethouder zegt dat de school, de kinderopvang en de gemeente samen met andere partijen, zoals politie, boa's en jongerenwerkers, met elkaar in overleg zijn. Er ook gesproken over het ophangen van camera's, maar dat is voor de gemeente makkelijker gezegd dan gedaan, aldus de wethouder. "Het schoolplein is eigendom van de school. De gemeente gaat daar in principe niet over."

Dekker zegt dat er wel andere afspraken zijn gemaakt rond de overlast. Zo kunnen de school en de kinderopvang meteen de politie of een boa inschakelen op het moment dat er overlast is.