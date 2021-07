Zeeuwse Adrienne zit tot over haar oren in het werk en heeft twee backpackers gestrikt

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

Het werk, in the middle of nowhere, ligt op vierenhalf uur rijden van haar huis. "Ik heb de backpackers en een paar van onze medewerkers bij het kamp afgezet en ben weer terug de auto ingestapt naar huis", vertelt ze.

Het kamp is volgens haar wel een luxe kamp, met ingerichte containers. "De containers zijn zelfs voorzien van airco. De werkgever wil dat de werknemers hun tijd er zo fijn mogelijk kunnen doorbrengen."

Kamelen, konijnen en een dingo

Op de hele weg, die voornamelijk off-road is, is ze één andere auto tegengekomen. "En kamelen, konijnen en een dingo", lacht ze. Over twee weken moeten de mensen weer opgehaald worden en mag ze de rit dus opnieuw maken.

Luister hier het gesprek met Adrienne terug