Steuntje van 1,6 miljoen euro in de rug voor Zeeuwse kunstenaars en ondernemers vanwege coronapandemie

In samenwerking met de provincie gaat het Centrum voor Beeldende Kunst Zeeland (CBK Zeeland) ondernemers en cultuurprofessionals met elkaar in contact brengen. Daarna is het de bedoeling dat ze per gebied zelf door de binnensteden gaan lopen. "Op een stadssafari", noemt gedeputeerde Anita Pijpelink het. "Kijken en out of the box denken. Hoe kunnen we de binnenstad nog aantrekkelijker maken, zodanig dat mensen er ook vermaakt kunnen worden."

Die 'safari's' gaan gehouden worden in zeven Zeeuwse steden; Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst en Sluis. "Creatieve projecten bedenken waarbij kunstenaars en ondernemers samen ontdekken welke innovaties zij in hun stad kunnen toepassen", zegt Pijpelink. Dat moet levendigere binnensteden opleveren en dus ook extra inkomsten voor de culturele sector en het mkb.

In totaal krijgt Zeeland 6,7 miljoen euro uit het REACT-EU-herstelfonds. Dat gaat verdeeld worden over dertien verschillende projecten waar dit project, 'Creative City Boost Zeeland', er één van is. De andere projecten zullen later bekend worden gemaakt. Van dat totale bedrag gaat 625.000 euro naar dit cultuurproject. De andere helft legt de provincie Zeeland zelf bij. Dat betekent dat er voor de overige twaalf projecten nog zo'n 6,1 miljoen euro overblijft.

Het 'Creative City Boost Zeeland' loopt, inclusief het budget, twee jaar. Gedeputeerde Anita Pijpelink hoopt dat kunstenaars en het mkb de meerwaarde van elkaar ontdekken en er daardoor op lange termijn een blijvende samenwerking ontstaat met verschillende creatieve projecten.

Geld in de toekomst elders halen

Dat betekent wel dat na die twee jaar het geld ergens anders gehaald zal moeten worden. "Dan zal je moeten kijken of de gemeente, de ondernemersvereniging of het Centrum voor Beeldende Kunst bijvoorbeeld bij kunnen dragen."