Tholen en Kapelle doneren een euro voor iedere inwoner voor Limburg

Watersnood in Limburg op 17 juli van dit jaar (foto: ANP)

De gemeente Kapelle reageert op een oproep van gemeenten in Limburg, zegt wethouder Jon Herselman. "Wij hebben in Zeeland een forse watersnoodgeschiedenis. Die is niet vergelijkbaar met wat er in Limburg gebeurt, maar wij vinden dat wij niets anders kunnen doen dan de getroffenen in Limburg middels dit gebaar te helpen."

Tholen maakt 26.000 euro over, Kapelle ruim twaalfduizend euro. Het is niet bekend of de overige Zeeuwse gemeenten dit voorbeeld volgen.