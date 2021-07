Regenboogambassadeurs Maxim en François maken zich alsnog bekend: 'Geschrokken van alle commotie'

Wethouder Annebeth Evertz trekt het boetekleed aan, tijdens de inderhaast georganiseerde persconferentie in de raadszaal van het gemeentehuis: de gemeente heeft het communicatief niet handig aangepakt. Het nieuws dat Kapelle de ambassadeurs voorlopig anoniem wil houden leidde tot felle reacties op social media. "Het is viral gegaan", aldus Evertz. Ze heeft enige tijd gewacht om de 'heftige berichten' in haar mailbox te lezen. "Het was allemaal erg naar." Enerzijds homohaat, tegelijk onbegrip bij belangenorganisaties over het anonimiseren van de ambassadeurs.

Het blijkt: de maatschappelijke integratie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders is anno 2021 nog lang geen vanzelfsprekendheid in Kapelle. "We hebben heel veel werk te doen", zegt François. Vooral in de strengchristelijke gemeenschappen ligt het onderwerp gevoelig. François is zelf van huis uit van bevindelijk-gereformeerde huize en is opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen, "aan de overkant."

Geloof kan verbinden

Enkele jaren geleden kwam hij uit de kast als homo en dat is door zijn toenmalige geloofsgemeenschap niet geaccepteerd. Dat leidde uiteindelijk tot zijn verhuizing naar Zuid-Beveland. Daar heeft hij aansluiting gevonden bij een liberalere kerk in Wemeldinge, waar hij in alle hartelijkheid is verwelkomd.

François vindt dat er ook voor LHBTI'ers een volwaardige plaats in de kerk moet zijn. "Daarvoor wil ik mij als regenboogambassadeur sterk maken." Het is zeker niet zijn bedoeling om de overtuiging van diepgelovige christenen te veranderen. "Het geloof kan juist verbinden. Naastenliefde, begrip voor elkaar en elkaar accepteren om wie je bent: ook dát leert de Bijbel."

Rust en privacy

Maxim heeft een heel ander levensverhaal. Hij is opgegroeid in de gemeente Borsele en op jonge leeftijd naar de Randstad verhuisd. "Om de vrijheid te zoeken." Maar een tijdje terug besloot hij toch terug te keren naar Zeeland, "om de rust te zoeken." Hij is transgender en heeft vervelende reacties gehad. "Mensen die aanbellen met de opmerking: wat ben je nou, een man of een vrouw?" Juist om die rust en privacy wil hij geen media-aandacht. "Ambassadeur zijn betekent ook discretie en vertrouwelijkheid. Juist omdat het allemaal nog zo gevoelig ligt."

Liever in stilte

Zowel François als Maxim hadden graag gezien dat ze de eerste weken nog in stilte hun werk hadden kunnen doen. Eigenlijk was de kennismaking met de media pas in september gepland. "Dat is nu vooruitgeschoven. Noodgedwongen", voegt François daaraan toe. "Bij een presentatie op een later moment hadden we ook de eerste resultaten kunnen laten zien."

Het grootste doel dat de twee voor ogen hebben, is het wegnemen van vooroordelen en onwetendheid in de samenleving. "En dat Kapelle een gemeente is waar het voor iedereen fijn wonen is."

