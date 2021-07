Levi (11) vist een 'schat' op uit het water: 'Het kistje was helemaal gevuld met sieraden'

"Er zat allemaal water in, dus je zag niet zo goed wat het was." Toen hij het voorwerp wat beter bekeek, zag hij dat het om een juwelenkistje ging. "Het kistje was nog helemaal gevuld met juwelen: kettingen, oorbellen, armbandjes. Het waren geen waardevolle sieraden, maar voor de eigenaar was het misschien wel van waarde", vertelt Levi.

Levi vist iedere dag in de vijver voor zijn huis, maar heeft nog nooit zo'n bijzondere vangst gedaan: "De grootste vis die ik heb gevangen, is 64 cm lang. Dat was leuk, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Levi (11) vond een kistje vol juwelen in de visvijver voor zijn huis (foto: Omroep Zeeland)

Hij heeft het kistje bij de politie afgegeven en hoopt de eigenaar te vinden: "Ik denk dat het kistje gestolen is door een dief en zo in het water is beland. Ik wil de spullen graag terug geven aan de rechtmatige eigenaar."

Politie zoekt eigenaar

Ook de politie is nog op zoek naar de eigenaar. Wie meer weet over het kistje dat gevonden werd aan het De Vosplantsoen in Hulst, kan zich melden bij de politie.