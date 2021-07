Goedemorgen! Steekpartij, overlast jongeren en minder buien

De regenboogambassadeurs van de gemeente Kapelle maakten zich gisteren alsnog bekend. Ze wilden eerder voorlopig anoniem blijven, om hun werk veilig en discreet in de LHBTI-gemeenschap te kunnen doen. Na commotie daarover besluiten ze zich toch te presenteren.

De regenboogambassadeurs met de wethouder in het midden (foto: Omroep Zeeland)

De aangespoelde gewone vinvis trok gisteren veel bekijks in Terneuzen. Het dode dier van vijftien meter lag dinsdagochtend nog op de bulb van een zeeschip dat onderweg was naar de haven van Terneuzen. Hij is uiteindelijk op de Goese kade getakeld waar veel nieuwsgierigen met dichtgeknepen neus met hun smartphone in de aanslag stonden voor een foto.

De walvis is op de kade gelegd (foto: HV Zeeland)

Bij verzamelgebouw Het Palet in Middelburg, met daarin onder meer een kinderopvang en een basisschool, zijn ze de overlast van jongeren spuugzat. Ingegooide ramen, een gesloopt klimrek en kapot gemaakt speelgoed. "De veiligheid van de kinderen en van het personeel is in het geding", stelt Archipelbestuursvoorzitter Henk Zielstra. Het bestuur neemt het heft in eigen handen genomen en camera's geplaatst.

Drugs op het schoolplein

"Wanneer personeelsleden de jongeren aanspreken, wordt er niet geluisterd." Zielstra maakt zich ook zorgen om het drugsgebruik. "Leerkrachten en pedagogisch medewerkers moeten zo nu en dan wietzakjes opruimen die jongeren achterlaten."

Een deel van de Deltaweg bij Goes (foto: Huib Boogert uit Goes)

Moet je vanavond (of de rest van de week) 's avonds nog van Goes richting Zierikzee, of andersom? Let dan op, want de weg is tot en met vrijdag dicht tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Er worden herstelwerkzaamheden aan de weg uitgevoerd. Het verkeer wordt omgeleid.

Zicht op Zierikzee vanaf Colijnsplaat (foto: Charles Linssen,)

Het weer

Er is vandaag regelmatig wat zon en vanochtend valt er lokaal een bui. In de loop van de dag is er vooral aan de kust nog kans op wat regen. Het wordt zo'n 21 graden en er staat een matige tot vrij krachtige wind, later aan zee soms krachtige zuidwestenwind.