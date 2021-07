Waterskiën gaat ontzettend hard en daar krijgen Nöel (15) en Kian (12) een kick van

Dat de vader van Noël en Kian aan waterskiën doet, is de reden dat zij ook ooit zijn begonnen. "Dan waren we hier bij de kreek altijd met vrienden van papa en dan ga je op den duur ook zelf skiën", legt Noël uit. "Uiteindelijk werd dat steeds meer en nu mogen we naar het EK."

Talentvol zijn broer en zus zeker. Ze maken allebei deel uit van het Nederlandse Team en trainen daarom niet alleen in Zeeuws-Vlaanderen, maar doen ze dat ook één keer in de maand met de andere Nederlandse waterskitalenten.

Hard over het water

"De boot gaat 55 km/u", zegt Kian. "Alleen omdat jij zelf zijwaarts gaat, ga je nog een stuk sneller. Ik denk wel 20 km/u harder." Dat is erg hard, maar daar moet je volgens Kian niet te veel over nadenken. "Dan gaat het fout. Als je gewoon gaat, komt het meestal wel goed. Op den duur begin je ook weer aan de snelheid te wennen."

"Iedere keer als ik op de ski sta, krijg ik weer zo'n kick", zegt Noël met een glimlach. "Als het dan goed gaat, ben ik superblij als het weer lukt. Het is echt heel leuk."

Noël (links) en Kian Hamelink in actie op de waterski (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn verschillende disciplines in het waterskiën: Noël en Kian doen de slalom op één ski. In die categorie komen ze ook uit op het EK in Spanje. "Ik hoop de top-20 te halen", zegt Noël. "Ik ga mijn best doen. We hebben goed getraind dus het gaat vast goed komen."

Kian is wat voorzichtiger. Hij hoorde dan ook later dat hij mee mag doen aan het EK dus hij kon zich niet optimaal voorbereiden. "Het is heel vet dat ik mee mag doen. Ik zou heel erg blij zijn als ik in de top-30 kom en dan kan ik hopelijk volgend jaar nog beter zijn."