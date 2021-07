Boekfiets moet Zeeuwse kinderen deze zomer uit 'leesdip' halen

En dat is niet alleen heel leuk, maar ook nuttig: "Als kinderen te weinig lezen in de zomervakantie dan kunnen ze in een leesdip terechtkomen", aldus Gerdien Verboom van de Bibliotheek Oosterschelde.

Zomertour

De Boekfiets rijdt tijdens het schooljaar naar scholen, peuterspeelzalen en buitenruimtes. Dan lezen ze voor aan kinderen én hun ouders. De zomertour gaat langs campings op Schouwen-Duiveland. Met een bakfiets vol mooie boeken en materialen gaan leesconsulenten van Bibliotheek Oosterschelde op pad om voorlezen te stimuleren bij kinderen en hun ouders.

Gerdien Verboom van de Boekfiets leest voor aan kinderen (foto: Omroep Zeeland)

Verboom: "We doen naast het voorlezen ook een dansje en we zingen liedjes. Kinderen moeten plezier beleven aan het lezen van een boek. We beelden ook dingen uit want we komen ook veel Duitse kinderen op de campings tegen."

De Boekfiets doet deze zomer onder meer Strandpark De Zeeuwse Kust in Renesse en Camping de Duinhoeve in Burgh-Haamstede aan.