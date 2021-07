Een duurzame vakantie vieren in een dijk, dan ben je pas milieuvriendelijk

De woningen zijn ontwikkeld in samenwerking met Impuls Zeeland en HZ University of Applied Sciences. Het gaat om huisjes die compleet energieneutraal zijn. Bovendien zijn er alleen maar gebruikte of herbruikbare materialen toegepast.

In de dijk

Volgens eigenaren Marijke en Arjen Brinkman zijn de suites niet alleen bijzonder vanwege het feit dat alle materialen gerecycled kunnen worden. De woningen zijn namelijk niet op een dijk, maar in een dijk gebouwd. "Van de 30.000 kubieke meter grond die we over hadden toen we op ons park een kreek groeven, hebben we jaren geleden een dijk gemaakt. En samen met de architect hebben we bedacht dat het leuk zou zijn om de suites in de dijk te realiseren."

Wensen veranderen

Brinkman merkt dat de wensen van de vakantieganger de laatste jaren aan het veranderen zijn. "Veel mensen gaan op zoek naar een andere, nieuwe, bijzondere invulling van hun vakantie. Slapen in een oude vuurtoren of een strandhuis. Duurzaamheid wordt ook steeds belangrijker. Met deze dijksuites komen we dus aan die vraag tegemoet."

De Zeeuwse dijksuites (nog zonder gras) (foto: Camping De Paardekreek)

Brinkman vond het zelf belangrijk dat er alleen maar gebruikte of herbruikbare materialen zouden worden gebruikt. "Het hardhout van de kozijnen is duurzaam, dat hoeft niet te worden geschilderd. Bovenop het dak liggen zonnepanelen die de verwarming, de boiler en de kookplaat voeden. De tafels zijn gemaakt van een oude gymnastiekvloer uit een sporthal in Middelburg. Je ziet de belijning er nog op staan."

Afbreken en weer opbouwen

Er is ook niet geheid in de dijk. De woningen rusten op betonplaten, waardoor de gehele constructie eenvoudig af te breken is wanneer er geen animo meer is voor de suites. "De levensduur van vakantiewoningen is ook tientallen jaren korter dan van een gewoon huis of appartement. Gemiddeld is een vakantiewoning na vijftien tot twintig jaar verouderd." Door deze werkwijze kan Brinkman de huisjes ook makkelijk op een andere plek op de camping neerzetten.

Zo moeten de dijksuites er uit gaan zien (foto: Camping De Paardekreek)

Brinkman is tijdens de bouw van de dijksuites ondersteund door Impuls Zeeland, die organisatie probeert al jaren om ondernemers aan te sporen om bouwmateriaal te hergebruiken. Projectmanager Helen Roskam vindt dat het de hoogste tijd is dat ondernemers rekening houden met de toekomst, kijkend naar alle regels en eisen die straks gaan gelden vanuit de overheid.

Vouchers verstrekken

Volgens Roskam kan Impuls Zeeland hierbij een grote rol vervullen. "We kunnen ondernemers op verschillende manieren helpen om het roer om te gooien. We kunnen ons netwerk aanspreken om ondernemers te ondersteunen. Er zijn ook regelmatig inspiratiesessies waar ondernemers aan deel kunnen nemen. We stellen vouchers van 10.000 euro beschikbaar aan ondernemers die willen verduurzamen en externe expertise willen inhuren.

Het terras van een dijksuite (foto: Camping De Paardekreek)

Volgens Roskam is het belang van dit soort projecten voor Zeeland erg groot. "We proberen Zeeuwse ondernemers in de vrijetijdssector echt een boost te geven. En dan moet je niet alleen denken aan materiaalhergebruik, maar juist door ook te kijken naar hoe je het aan de voorkant anders kan inrichten. Bijvoorbeeld door jezelf af te vragen of je die grondstof nodig hebt of wilt gebruiken."

Mooi voorbeeld

Wat er op De Paardekreek is gerealiseerd is volgens Roskam echt een voorbeeld van zo'n samenwerking tussen allerlei partijen, zowel nationaal als internationaal. "Kennis en ervaring zijn gedeeld door enerzijds de ondernemers en anderzijds de kennisinstellingen en overheden. En dan krijg je dit als eindresultaat. En hopelijk kunnen we hier in de toekomst op voortborduren."

Europese subsidie

Brinkman had het geluk dat hij drie ton aan Europese subsidie kon krijgen. "Daarvoor moet ik wel de opgedane kennis delen met andere ondernemers. Maar dat vind ik totaal geen probleem."