Muggen doodslaan voor goede doel, 'maar sla niet té hard'

Onderzoekers helpen kan door een mug dood te slaan en een foto te maken (foto: Pixabay)

"Sla de mug alleen niet te hard dood", vertelden Maarten Hoek en Louis Knul in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "Het beste is om ze met een kussen dood te slaan, want zo kunnen wij nog zien welk type mug het is."

Zelfs een foto van een muggenbult op je lichaam kan worden opgestuurd via de app. Onderzoeker kunnen dan niet zien welke mug er heeft gestoken, maar het geeft wel een indicatie van de overlast. Ook deze informatie kan worden gebruikt.

Tropische ziektes

Onderzoek is nodig omdat de mug die in jouw slaapkamer rondvliegt, ook tropische ziektes kan veroorzaken. Vorig jaar hebben meerdere mensen in Nederland het westnijlvirus opgelopen door een prik van een huismug. Door klimaatverandering is het ook niet ondenkbaar dat gevaarlijke tropische ziektes zoals denque, chikungunya en zika hier voor gaan komen.

De Mosquito Alert App is nog niet lang in de lucht, maar heeft al 5.000 foto's ontvangen. Onderzoekers Hoek en Knul zijn er blij mee, maar volgens hen geven meer foto's een beter resultaat voor eventueel verder onderzoek.

De Zeeuwse Kamer over de muggenapp