Olympische Spelen eindigen voor Minderhoud met twaalfde plek in individuele finale

Minderhoud mocht als eerste starten in de tweede groep. Nadat hij klaar was met zijn oefening bleek hij een score te hebben gereden van 80.682 procent. Op dat moment was dat de vierde score van de dag. "Ik had stiekem gehoopt dat ik iets meer punten van de jury zou krijgen", reageerde Minderhoud net na zijn proef.

Als dat was gebeurd dan had hij zijn doel kunnen halen. "Ik had een top-10 plek voor mezelf in mijn hoofd, maar ik ben tevreden. Ik maakte een foutje met Dream Boy en weet niet precies waar dat vandaan kwam."

Edward Gal, partner en teamgenoot van Minderhoud, reed met Total U.S. naar plek zes en was daarmee de best geklasseerde Nederlander.

Hans Peter Minderhoud was tevreden over zijn Olympische Spelen (foto: ANP)

Na een vijfde plek in de landenwedstrijd en het resultaat in de individuele finale zitten de Spelen er voor Minderhoud nu op. "Het was een pittige week, ook gezien de hitte", evalueert Minderhoud. "Dream Boy is al een hele maand onderweg en ik kijk ernaar uit dat hij weer thuis is en lekker de wei in kan. Hij heeft echt zijn best gedaan en dat heeft hij verdiend."

Na Londen in 2008, waar hij een zilveren medaille pakte, en Rio de Janeiro in 2016 waren dit de derde Olympische Spelen voor Minderhoud.