Verdachte (21) steekincident Goes langer vast, wordt van meerdere zaken verdacht

Zaterdag zou de verdachte een 57-jarige man hebben gestoken. Kort daarna werd hij in zijn woning aangehouden. Daar vond de politie een vuurwapen, softdrugs en vals geld. Het slachtoffer liep verschillende steekwonden op.

De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een bedreiging met een vuurwapen van twee jongeren in het centrum van Goes op donderdag 8 juli. Vier dagen later zou hij ook betrokken zijn geweest bij de mishandeling van een jongen op de Kolveniershof in Goes.

Deze zaak is niet te verwarren met de steekpartij die gisteravond in Goes plaatsvond, waarbij een 16-jarige jongen werd neergestoken. Daarvoor is vandaag een 15-jarige jongen opgepakt.