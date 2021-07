Bij aanleg windpark Borssele ontdekte eeuwenoude kanonnen opgeknapt: 'Ze zijn fantastisch mooi geworden'

De tentoongestelde kanonnen in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

De kanonnen kwamen boven water tijdens de aanleg van windpark Borssele. "Een hele bijzondere vondst, vooral de manier waarop ze zijn gevonden", aldus Waldus. "We zochten heel gericht met allerlei apparatuur waarmee je in de bodem kunt kijken."

Lees ook:

Toen bleek dat er iets ijzerhoudends op de bodem lag, zochten de onderzoekers verder met een onderwaterrobot. "Voorzichtig en gecontroleerd hebben we die twee kanonnen eruit kunnen halen. Een heel bijzondere archeologische operatie, midden op de Noordzee."

Honderden jaren oud

Na onderzoek werd duidelijk dat het moet gaan om kanonnen van rond 1600. In het wrak van het VOC-schip De Mauritius, dat vergaan is bij Gabon in 1609, zijn vergelijkbare kanonnen gevonden. Die kanonnen zijn rond 1590 gegoten in het Engelse Sussex.

In Sussex en Kent waren verschillende ijzergieterijen waar in korte tijd honderden kanonnen werden gemaakt. Volgens archeoloog Nico Brinck werd veel van dit geschut naar Nederland geëxporteerd sinds het begin van de Tachtigjarige Oorlog. "Het werd gebruikt op alle soorten schepen: admiraliteit, koopvaardij en kapers."

Twee kanonnen net na de vondst in de opslagloods van de archeologen (foto: Omroep Zeeland)

Er worden geregeld kanonnen gevonden, maar wat volgens Waldus deze twee kanonnen bijzonder maakt, is de mate waarmee ze zijn geconserveerd en worden tentoongesteld. "Het is een uitgebreide conserveringsmethode, die wordt relatief weinig toegepast, daardoor zijn ze nu duurzamer dan ooit. Meestal worden ze in een dikke laag menie gezet, waardoor alle details onzichtbaar zijn. Nu is de oorspronkelijke buitenkant van de kanonnen bewaard gebleven. Het is gewoon erg fraai."

Nog niet alles is duidelijk

Nog niet alles over de kanonnen is duidelijk. "We hebben de exacte plaats waar ze vandaan komen, de herkomst en het type, maar weten nog niet van welk schip ze komen." Waldus hoopt dat er in de toekomst een Engels of Nederlands scheepswrak wordt gevonden dat bij de kanonnen hoort.

De komende tijd zijn de opgeknapte kanonnen in het stadhuis te bewonderen, later gaan ze naar het Zeeuws maritiem muZEEum.