Aantal coronabesmettingen daalt weer, maar: 'Hoe veilig het nu is, hangt af van onszelf'

Fleur Groenendijk van de GGD Zeeland

In de dagelijkse en wekelijkse cijfers zien we een flinke afname, net als in de rest van het land. Maar het antwoord op de vraag hoe veilig het nu is in Zeeland hangt af van ons allemaal, zegt Groenendijk. "Hoe veilig het is, hangt van hoe goed we ons aan de nu geldende maatregelen houden en van of we ons laten vaccineren."

Vaccineren dé uitweg uit deze pandemie

Ze ziet vaccineren dus nog nog altijd als dé uitweg uit deze pandemie. Ondanks de verontrustende berichten dat ook volledig gevaccineerde mensen het virus nog kunnen verspreiden en er zelfs nog ziek van kunnen worden.

"Ook als je volledig gevaccineerd bent, heb je toch een kleine hoeveelheid virus in neus en keel", legt Goenendijk uit. "We zien uit landelijk onderzoek dat zo'n 9 procent van de mensen die volledig gevaccineerd zijn tóch positief testen. Dus je kunt het verspreiden, maar die kans is wel echt veel kleiner als je wél gevaccineerd bent. Ook de kans dat je ernstig ziek wordt is wel echt veel kleiner. Dus het maakt wel degelijk een verschil."

'In de toekomst kijken'

Nu steeds meer mensen de tweede prik in hun bovenarm hebben gekregen en dus volledig gevaccineerd zijn, komt het moment dichterbij dat de politiek besluit om maatregelen (deels opnieuw) af te schaffen. Komt er dan niet weer een enorme piek, zoals eind juni en begin juli? "Dat is een goede vraag, waar iedereen een antwoord op wil hebben, maar ik kan niet in de toekomst kijken", antwoordt Groenendijk.

De huidige variant van het coronavirus, de deltavariant, is volgens onderzoek flink besmettelijker dan de vorige varianten. Ook is de incubatietijd korter. En de kans dat er nieuwe varianten aankomen die nóg besmettelijker zijn en nóg beter zijn in het omzeilen van ons afweersysteem is aanzienlijk. Daarom is het volgens Groenendijk belangrijk om die kans te verkleinen.

'Hou je aan de maatregelen'

De manier waarop is volgens de GGD-arts duidelijk. "Het is vooral belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en zich laat vaccineren, want dat maakt de kans op het ontwikkelen van nieuwe varianten kleiner. Zo geven we het virus een zo klein mogelijke kans om te muteren tot een nieuwe variant."

