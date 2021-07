Cameramuseum heropent over een maand de deuren

De collectie van het Cameramuseum is binnenkort weer te zien voor het publiek. (foto: Omroep Zeeland)

Het Cameramuseum verloor in 2018 zijn onderkomen omdat de eigenaar andere plannen had met het toenmalige pand. Het museum trekt nu in een leegstaande winkel, vlakbij de oude locatie.

Bob Noomen van het museum spreekt van een lastige zoektocht. "We zijn twee en een half jaar bezig geweest. Er kwam af en toe wel wat vrij maar dat was of te duur of te klein. Ik ben blij dat zich deze mogelijkheid heeft aangediend."

Er moet nog veel werk worden verzet om de winkel geschikt te maken als expositieruimte. Het pand heeft waterschade, de elektriciteitsvoorziening is niet op orde en de muren vragen om een kwast verf. Noomen moet veel zelf doen. "Onze vrijwilligers zijn op leeftijd en oude mensen worden ziek."

Klederdrachtfotografie is een bron van inkomsten voor het museum (foto: Omroep Zeeland)

De Rotary heeft gelukkig toegezegd te helpen als de collectie moet worden overgebracht vanuit de opslaglocaties naar het nieuwe museumpand.

De gemeente besloot deze week om het Cameramuseum 5000 euro toe te kennen als bijdrage in de herinrichtingskosten. Noomen hoopt daarnaast op steun van sponsoren. "Daarmee redden we het natuurlijk niet," zegt hij. "Wij willen moderniseren en met digitale technieken gaan werken, maar dat kost een vermogen."

Opening

Toch wil hij zo snel mogelijk open om nog iets van het toeristenseizoen mee te pikken. Het fotograferen van museumbezoekers in klederdracht was in het verleden een leuke bron van inkomsten en daar gaat Noomen in het nieuwe pand ook mee aan de slag.

De heropening van het museum zal zonder toeters en bellen gepaard gaan. "Misschien dat de burgemeester een lint doorknipt, maar daar blijft het wel bij. We hebben geen geld voor een knallende opening."