Paard Carona in Renesse seksueel mishandeld: 'Welke gek haalt het in zijn hoofd?'

Monique (links) en Lisa (rechts) met hun 22 jaar oude paard (foto: Omroep Zeeland)

Ze trof Carona angstig aan in de schuilstal. "Ineens zag ik ook een witte handafdruk op haar hals. Het was van een dikke wittige substantie. Ineens werd ik misselijk en besloot ik bij haar achterste te gaan kijken", vertelt Monique. Toen ze de vagina van het paard zag en dat alles eromheen vies was, kon ze niet geloven wat er gebeurd moest zijn. "Ik ben als een gek naar huis gefietst om mijn telefoon te halen", vertelt ze.

'Ze zei dat ze was verkracht'

In de garage trof ze haar dochter Lisa. "Mijn moeder was helemaal in paniek en probeerde uit te leggen wat er was gebeurd met Carona. Ze zei dat ze was verkracht. Ik dacht door een losgebroken hengst. Maar ze zei: 'Nee, door iemand.' Samen zijn we naar onze paarden gefietst. We hebben meteen de politie en dierenarts gebeld."

Uit onderzoek van de dierenarts blijkt dat de inwendige verwondingen 'gelukkig' meevallen. Voor de zekerheid krijgt Carona wat pijnstillers. "Ze had 'alleen' opgezwollen slijmvliezen. Dat is echt een geluk bij een ongeluk. Het laat me maar niet los. Welke gek haalt het in zijn hoofd? Ik begrijp gewoon niet dat je hiertoe in staat bent. Ze is zo lief, het is onze grootste schat. Misschien is het daarom ook wel bij haar gebeurd", zegt Monique.

Deze 'hand' trof Monique aan op Carona (foto: Monique Priemis)

Het paard is tweeëntwintig jaar en al veertien jaar bij de familie. "Ik heb er mijn eerste paardrijles op gehad, daarna is ze van ons geworden", zegt Lisa. Haar paard had het de afgelopen tijd al moeilijk door artrose. Lisa: "Dat ze dan ook dit nog moet doorstaan is walgelijk en echt heel triest."

De familie heeft bij het weiland ondertussen camera's opgehangen. "Iedereen in de omgeving is bezorgd. We hebben hier al geslapen om te waken, maar dat hou je niet vol. Nu kunnen we het nauwlettend in de gaten houden", zegt Monique, die nog eens over de hals van Carona aait. Ook heeft de familie een briefje voor de dader opgehangen: