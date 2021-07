Goedemorgen! Zelftests op jongerencamping en Zeeuwse klassen lopen leeg

Als de zelftest 'positief' aangeeft, kan de vakantievierende jongere meteen door naar de op de camping aanwezige GGD om zich opnieuw te laten testen.

Flinke leegloop op de Zeeuwse basisscholen, die verliezen jaar in jaar uit honderden leerlingen. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs zaten er vlak voor deze zomervakantie 30.462 leerlingen in de Zeeuwse schoolbankjes, dat zijn er 4.620 minder dan tien jaar geleden. Omgerekend zijn dat 186 schoolklassen van 25 leerlingen die zijn leeggelopen. Alleen de reformatorische basisscholen delen niet in de malaise. Die kregen er sinds 2011 610 leerlingen bij.

Basisschoolkinderen (archieffoto) (foto: ANP)

Vlissingen wil in 2040 net zo belangrijk zijn voor Nederland als Schiphol, de haven van Rotterdam en brainport Eindhoven. Dat blijkt uit de Toekomstvisie 2040 van de stad. De gemeente wil tegen die tijd leidend zijn op het gebied van 'delta-innovatie': innovatie op het gebied van water, veiligheid, energie en voedsel. Opvallend; Vlissingen wil ook een andere bevolkingsopbouw, met meer jonge, hoogopgeleide gezinnen. De gemeente wil zich bovendien als een luxe badplaats gaan profileren om kapitaalkrachtige toeristen te lokken.

De skyline van Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

