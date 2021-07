Uitgestorven nachtvlinder duikt 'ineens' op in Zeeuws-Vlaanderen

De gevlamde grasuil (foto: Het Zeeuwse Landschap/Marcel Klootwijk)

"We kregen via Facebook Messenger een foto binnen met de vraag: 'De automatische herkenning zegt dat dit een Gevlamde grasuil is. Klopt dat?'" Marcel Klootwijk van Het Zeeuwse Landschap vertelt het met enthousiasme in zijn stem. "Twee vlinderexperts zijn toen 's avonds gaan kijken. Bleek dat er minimaal dertig zaten!"

Uitgestorven?

Een nachtvlinder die dus eigenlijk uitgestorven is, maar ineens in aardige getale bij schorrengebied Paulinaschor opduikt. Hoe kan dat? "Waarschijnlijk wordt er gewoon niet naar gezocht", zegt Klootwijk. "Het is ook een nachtvlinder hé."

De Gevlamde grasuil werd in 1971 voor het laatst waargenomen in Limburg. In België komt het beestje nog wel voor, maar is-ie ook zeldzaam. Volgens de vlinderstichting kan je 'm alleen nog in de Gaume terugvinden en het West-Vlaamse Heuvelland, tóch zo'n tachtig kilometer van Paulinaschor.

De vlinders foerageren hoofdzakelijk op de bloeiende grote kaardebollen. (foto: Het Zeeuwse Landschap/Marcel Klootwijk)

Of Het Zeeuwse Landschap onderzoek naar de mogelijke terugkeer van de Gevlamde grasuil gaat doen, is nog niet duidelijk. "We houden in de gaten of die populatie daar blijft of dat het iets eenmaligs is", zegt Klootwijk. "Als we aan het einde van het seizoen rupsen vinden, zou dat betekenen dat het dier zich voortplant."