Meer dan helft Zeeuwse bedrijven loopt risico coronasteun terug te moeten betalen

Veel Zeeuwse NOW-aanvragen kwamen van de horeca (foto: ANP)

De definitieve berekening is nodig om te bepalen hoeveel coronasteun bedrijven daadwerkelijk krijgen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies. "De subsidie werd gegeven op basis van het verwachte omzetverlies. Geen werkgever kan in een glazen bol kijken, dus het kan nooit precies kloppen", zegt Janet Helder, bestuurslid van het UWV. In bijna alle gevallen krijgt moet een bedrijf dus geld terugbetalen of krijgt het juist geld.

Nog twee maanden de tijd

Bedrijven die de coronasteun willen houden, hebben nog twee maanden de tijd de berekening aan te vragen, vóór 31 oktober moet die binnen zijn. Ondanks dat er nog genoeg tijd is, vindt Helder het tijd voor een waarschuwing. "Geen definitieve berekening betekent dat de tegemoetkoming op nul wordt vastgesteld en je dus je hele voorschot moet terugbetalen. Dat willen we voorkomen. Dat we nu op slechts 47,3 procent zitten, is dus zorgwekkend."

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd er een nieuwe regeling in het leven geroepen: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om bedrijven met omzetverlies te maken hebben tegemoet te komen. Bedrijven kunnen op die manier werknemers met een vast en flexibel contract doorbetalen. Na goedkeuring van de aanvraag werd een voorschot van maximaal 80 procent van de loonsom uitgekeerd. Wie een tegemoetkoming heeft ontvangen voor de eerste aanvraagperiode, moet dan wel een definitieve berekening aanvragen. Zo kan de de definitieve tegemoetkoming worden bepaald.

Daarnaast waarschuwt UWV voor een mogelijk extra probleem voor bedrijven die een verklaring van bijvoorbeeld een boekhouder of accountant nodig hebben. "Het is ontzettend druk bij boekhouders en accountants momenteel. Daarom is het echt belangrijk dat werkgevers weten dat ze zélf in actie moeten komen en dat ze nu aan de slag moeten."