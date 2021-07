Omwonenden willen vuurtoren Haamstede kopen

De vuurtoren van Haamstede (foto: Omroep Zeeland)

Het onderhoud laat te wensen over volgens omwonende Jan Edu Kelder. De vuurtoren moet om de vijf jaar worden geschilderd, maar tussen de vorige onderhoudswerkzaamheden zat veertien jaar. "Als je je huis aan de kust veertien jaar niet schildert, dan heb je echt een groot probleem. Dat willen we voorkomen", aldus Kelder.

Vorig jaar lagen buurtbewoners lange tijd in de clinch over de kleur van de vuurtoren. Rijkswaterstaat schilderde de toren 'fletsbruin' terwijl die jarenlang vuurtorenrood was. Dat was tegen het zere been van de omwonenden en het begin van maandenlang soebatten. Omwonenden kregen uiteindelijk gelijk en het 'fletsbruin' verdween.

Oprichten stichting

Volgens Jan Edu Kelder is het de bedoeling om een stichting op te richten. "We willen in gesprek met Rijkswaterstaat. Ook over het lichtbaken dat ze dan nog wel kunnen onderhouden."

Volgens Kelder zijn er in Nederland meerdere voorbeelden van vuurtorens in eigen beheer. Breskens is zo'n voorbeeld. "Maar ook buiten de provincie zie je voorbeelden, waar bijvoorbeeld een restaurant is gevestigd. Het is een icoon van Schouwen-Duiveland en Zeeland en dat moet goed worden onderhouden."

De vuurtoren van Burgh-Haamstede is een van de bekendste vuurtorens van Nederland. De toren stond op het 250 gulden bankbiljet en is vanuit de wijde omgeving te zien.

