'Nederland en Vlaanderen samenvoegen levert veel voordelen op'

Bart de Wever (foto: ANP)

Volgens De Wever kan zo'n plan ook niet volgend jaar worden uitgevoerd, maar begint het met het uitspreken van het idee. In Nederland wordt er vaak lacherig gedaan over het plan en wordt het niet serieus genomen. Afgelopen week ontaarde een gesprek met De Wever in televisieprogramma Op1 in een aardappel- of frietendiscussie. "Ik vind dat echt jammer, maar boven de rivieren verwacht ik dit soort reacties. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg begrijpen ze de discussie beter", aldus De Wever.

Een goed voorbeeld, vertelde De Wever in radioprogramma de Zeeuwse Kamer, is de samenwerking tussen de Vlaamse haven van Gent en Zeeland. Volgens de Antwerpse burgemeester is door de fusie één grensoverschrijdende arbeidsmarkt ontstaan, die een voorbeeld kan zijn voor het grensgebied. "Dit smaakt naar meer. Als je al dezelfde taal spreekt dan is de barrière niet zo groot."

Drugscriminaliteit samen aanpakken

Ook op het vlak van het aanpakken van de drugscriminaliteit zou het helpen om de landen samen te voegen. De Wever ziet criminelen van Antwerpen naar Nederland verhuizen, wanneer ze worden aangepakt in België. "En wanneer Nederland weer actie voert, komen ze weer terug. Je moet dit of gezamenlijk aanpakken, of niet."

De Wever hoopt dat er ooit steun komt vanuit de Nederlandse politiek. Hij heeft een vurig pleidooi gehouden bij premier Mark Rutte, die niet negatief reageerde. "Maar daar is het ook bij gebleven."

Het hele gesprek, waarin verder nog gesproken wordt over de verdieping van de Westerschelde, is hieronder te beluisteren.

De Zeeuwse Kamer met Bart de Wever

Lees ook: