Stranden Sluis uitgeroepen tot de schoonste van Nederland

Luchtfoto van de kustlijn bij Cadzand-Bad (foto: ANP)

"Van parkeerplaats tot paviljoens, alles is in orde", zegt Mareike Erfeling die namens Rijkswaterstaat in de jury zit. "Sluis was vorig jaar al het schoonste strand van Zeeland en draait ook landelijk al jaren mee in de top. Deze beloning was dus een kwestie van tijd."

Favoriete strand

De Strandverkiezingen en de strandinspecties die daarbij horen zijn een initiatief van Rijkswaterstaat en worden georganiseerd door Strand Nederland. De inspecteurs bekeken 95 opgangen en stranden langs de hele Nederlandse kust en bezochten 147 strandpaviljoens. Op www.strandinspecties.nl kun je zien hoe jouw favoriete strand gewaardeerd wordt.

Zware tijd

Hoofdinspecteur Aad de Bloois bewondert de hardwerkende ondernemers aan de kust in coronatijd. "Het is erg zwaar voor paviljoenhouders. Ondertussen beseffen ze dat ze ondernemen in de natuur en nemen ze hun verantwoordelijkheid om alles bij te houden en zich dus in te zetten voor een schone kust." Ook de toeristen nemen hun verantwoordelijkheid, zegt hij.

Peuken in de natuur

Een en al lof dus, maar ook een punt van aandacht: het toegenomen aantal sigarettenpeuken op het strand. De Bloois denkt dat het te maken heeft met het ontmoedigingsbeleid en de afname van het aantal asbakken. "Het lijkt me verstandig daar een oplossing voor te vinden om flora en fauna rondom de kust te beschermen." Nog een kritische opmerking: de stranden van Veere blijven volgens De Bloois achter bij die van Sluis.

