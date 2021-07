FNV boos: 'Vrouwelijk personeel gevangenis Torentijd moet beha uitdoen om door nieuwe detectiepoortjes te kunnen'

"Er waren collega's die konden kiezen: beha's uittrekken, dan pieploos door het poortje óf naar huis en een verlofdag opnemen." De nieuwe detectiepoortjes gaan namelijk niet alleen af bij verboden voorwerpen, maar ook af bij beha's met metaal in de beugel of een haakjessluiting.

"Bovendien moest de beha worden uitgetrokken bij het detectiepoortje, zonder behoorlijke afscherming en niet in een kleedhokje", schrijft Yntse Koenen van de vakbond Justitie en Veiligheid. De vakbond schreef de brief aan al het gevangenispersoneel. De brief is opgesteld op basis van meldingen van het personeel.

'Werkelijk beschamend'

"Het is werkelijk beschamend als medewerkers hun beha ter plekke moeten uittrekken of een verlofdag moeten inleveren omdat ze niet binnen mogen komen", gaat Koenen verder. Volgens woordvoerder Robert Meijer van gevangenis Torentijd zijn er geen personeelsleden gedwongen om hun beha uit te trekken of een verlofdag op te nemen.

"De directie heeft het personeel een aantal weken wentijd gegeven en uiteindelijk is in juni besloten dat het personeel voldoende gewend zou moeten zijn aan de poortjes", reageert hij. "Waar een medewerker toch niet pieploos door de metaaldetector kan, komt er een bewaarder met handdetectieapparatuur om te onderzoeken waar het euvel zich precies bevindt. Het is dan de bedoeling dat het personeelslid hiervan leert en dit kledingstuk niet meer aandoet."

Torentijd heeft nieuwe detectiepoortjes (foto: Omroep Zeeland)

Torentijd schafte begin dit jaar de nieuwe detectiepoortjes aan. "De poorten detecteren verboden voorwerpen zoals mobiele telefoons of steekwapens nog beter dan de vorige poortjes. Iedere bezoeker, gedetineerde en medewerker ondergaat een strenge toegangscontrole bij binnenkomst. Medewerkers, bezoekers en gedetineerden moeten in verband met veiligheid in de inrichting altijd piepvrij door de detectiepoorten", reageert de woordvoerder van Torentijd.

Als er niets aan de poortjes gedaan wordt, wil de vakbond dat de kosten voor de nieuwe beha's van de werknemers vergoed worden. Torentijd is één van de eerste gevangenissen in Nederland die de detectiepoortjes in gebruik heeft genomen. Op veel andere plaatsen in Nederland komen ze ook.