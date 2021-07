Juliana van Stolbergschool na 120 jaar tegen de vlakte: 'Renovatie te duur'

De hal van de Juliana van Stolbergschool. (foto: Omroep Zeeland / SOB)

De Juliana van Stolbergschool staat midden in een woonwijk en daarom is goed vooroverleg belangrijk, benadrukt hij. "We verwachten dat we nog een jaar nodig hebben om samen met de school en de buurt de bouwplannen op elkaars wensen af te stemmen. Pas als deze procedures zijn doorlopen, kan de sloop beginnen." De gemeente Kapelle is eigenaar van het gebouw en betaalt de sloop en nieuwbouw. De kosten worden weer door het Rijk vergoed.

Vernieuwbouw

Een relatief nieuw deel van de bestaande school blijft behouden. "De aanbouw die zo'n tien jaar geleden is geplaatst, laten we staan. Daarom is er sprake van 'vernieuwbouw', merkt de lokale bewindsman op.

Leerlingenaantal groeit

Generaties (oud-)Kapellenaren hebben hun schooljeugd hier doorgebracht. Aanvankelijk was het een openbare school, sinds de jaren zeventig wordt er christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag gegeven. De ruim 300 leerlingen komen voornamelijk uit Biezelinge. "De prognoses laten zien dat het leerlingenaantal komende jaren verder zal stijgen en op langere termijn stabiel zal blijven", zo verwacht de schoolleiding.

De lagere school aan het Kerkplein, zoals deze er rond 1900 uitzag. (foto: Gemeente Kapelle / Zeeuws Archief)

Met de sloop gaat een stukje oud-Kapelle definitief de geschiedenisboeken in. "Mijn ouders zijn hier naar school gegaan en ik zat hier op de kleuterschool", zegt Herselman. De kern van het gebouw dateert nog van vóór 1900, maar heeft geen beschermde monumentenstatus vanwege de ingrijpende verbouwingen in de loop der jaren. Een renovatie van het hoofdgebouw, of een deel daarvan, is volgens de lokale bewindsman geen optie. "Dat zou té duur worden. De school moet voldoen aan energienormen en willen we dat goed doen, dan is sloop de enige oplossing."

Eigen huisvesting

Het christelijk basisonderwijs groeit en daarom is het belangrijk dat de Juliana van Stolbergschool in Kapelle over eigen huisvesting kan beschikken. Een brede school met meerdere onderwijsinstellingen onder één dak, zoals in Wemeldinge, is daarom hier niet aan de orde - benadrukt de wethouder.