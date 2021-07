Zeeuwse Daan: 'Hongarije is een beetje het Nederland van de jaren vijftig'

Zeeuw in het buitenland ZIB Daan (foto: Omroep Zeeland)

Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het tempo en de cultuur in het Midden-Europese land. "Hongarije is een beetje het Nederland van de jaren vijftig, maar dan met de techniek van vandaag", stelt de van oorsprong Middelburger.

Dat ziet er soms gek uit. Bijvoorbeeld wanneer hij op het Hongaarse platteland rondloopt, dat heel traditioneel is maar iedereen wél over een smartphone beschikt.

Geen stress

De voordelen van die jarenvijftigsfeer zijn het rustige tempo en het gebrek aan stress. "Je krijgt hier veel minder prikkels dan in Nederland. Er zijn minder regels. Iedereen gaat op vakantie in eigen land. Het is overzichtelijk. Ik voel me daar prettig bij."

Nadelen zijn er uiteraard ook. Qua welvaart is het allemaal iets minder dan in zijn thuisland. "Economisch is hier nog veel te winnen", zegt Daan.

En op die moderne techniek in Hongarije moet hij bij nader inzien toch even terugkomen. "Als je hier een rekening moet betalen, kan dat vaak alleen maar in het postkantoor."

Daan Wijers (26) uit Middelburg ging begin 2016 naar Hongarije. Hij vertrok om zijn studie daar af te maken, maar ontmoette zijn vrouw, bleef plakken en kreeg dit voorjaar een zoontje. Hij werkt bij de Nederlandse school in Boedapest en een servicecenter van een oliebedrijf.

