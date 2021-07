'Files Haringvlietbrug heftiger dan Rijkswaterstaat beweert'

De Haringvlietbrug (foto: ANP Photo - Your Captain Luchtfotografie)

Dat meldt de NOS, op basis van onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Dat onderzoek is verder niet openbaar gemaakt. De langere reistijd is vorige week met gemeenten, veiligheidsregio's en provincies gedeeld.

Deels op slot

De belangrijke noord-zuidverbinding in de A29 tussen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee gaat twee jaar lang gedeeltelijk op slot: in beide richtingen is maar één rijbaan open en kan maximaal 50 kilometer per uur worden gereden. Daarmee moet worden voorkomen dat de brug verder beschadigt, tot de brugklep over twee jaar wordt vervangen. Dit heeft veel impact op de bereikbaarheid van een groot gebied, waaronder Zeeland.

Des duivels

"We zijn des duivels", zegt Erik van Oosten, de regiomanager van ondernemersvereniging VNO-NCW Zeeland. Hij voelt zich gepasseerd in de besluitvorming en is verre van blij met de manier waarop de reparatie wordt aangepakt.

"Rijkswaterstaat weet VNO-NCW elke keer opnieuw onaangenaam te verrassen. Rijkwaterstaat moet voordat ze met een dergelijke mededeling komen eerst met ons en andere partijen overleggen. Dit is onacceptabel."

'Kan ook anders'

Over de aanpak en de gevolgen voor het verkeer zegt hij dat er betere manieren zijn. "Met twee keer twee banen open inclusief een snelheidsaanpassing is er ook hinder, maar minder dan met twee keer één rijbaan open. Wat wij als VNO-NCW kunnen als Rijkswaterstaat zich daar niks van aan trekt? Laten we voordat ik daar iets over zeg eerst in gesprek gaan met elkaar."

