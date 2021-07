'Liever buiten vissen dan vierkante ogen van het gamen'

Volgens Josmar van Belzen, secretaris van visvereniging EGHV in Goes, is de opkomst boven verwachting. "We zaten binnen twee weken vol, daar hadden we echt niet op gerekend. En ook al regende het vanmorgen flink, niemand ging eerder naar huis."

In de afgelopen coronatijd is het aantal leden van de vereniging ook flink gestegen. "We merken echt een toenemende belangstelling", zegt Van Belzen. "Vissen is dan ook echt coronaproof. Je bent lekker buiten en zit niet boven op elkaar."

Geen vierkante ogen

Dat beaamt een van de jonge vissers aan de kant. "Lekker bezig zijn in de natuur in plaats van vierkante ogen krijgen van het gamen", zegt hij. "Ik vind het prachtig dat vissen."