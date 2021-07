Goedemorgen! Zorgen over bruggen en sluizen, schoonste stranden en jonge verdachten mishandeling aangehouden

(foto: Adrie Gideonse)

De provincie is bang voor vertragingen doordat Rijkswaterstaat groot onderhoud aan bruggen en sluizen uitstelt. Omdat er wel klein onderhoud nodig is, zijn wegen en vaarwegen vaker gestremd, en dat is slecht voor de Zeeuwse economie en bereikbaarheid, schrijft het provinciebestuur aan de minister. De provincie is bang dat wegen in de Randstad voorrang krijgen, omdat het Rijk die belangrijker vindt.

Schoonste stranden van Nederland weer in Zeeland

De stranden van Sluis zijn uitgeroepen tot de allerschoonste van Nederland. Jury en inspecteurs van de verkiezing, ooit in het leven geroepen door Rijkswaterstaat, prijzen de 'onvoorstelbare kwaliteit' van de stranden, overgangen en paviljoens tussen Cadzand-Bad en Breskens. Er zijn ook een paar kanttekeningen: het aantal sigarettenpeuken op de stranden neemt toe en de stranden van de gemeente Veere blijven ver achter bij die van Sluis.

Luchtfoto van de kustlijn van Cadzand-Bad (foto: ANP)

De politie hield gisteravond drie jongens aan die worden verdacht van de mishandeling van een 18-jarige man op de camping aan de Havenweg in Kortgene een dag eerder. Twee van hen zijn zestien en een is veertien jaar oud. De man verbleef op het campingterrein en werd "schijnbaar vanuit het niets door een groep jongeren aangevallen en mishandeld", aldus de politie. Nog altijd zoekt de politie getuigen van de mishandeling.

Oranje bloemen bij Aagtekerke (foto: Lydia Haze)

Het weer

We krijgen een overwegend bewolkte vrijdag met vanochtend verspreid een beetje regen of motregen. Vanmiddag is er soms zon maar gaandeweg komen er buien op gang, en daarbij is vanavond kans op windstoten. Aan zee komt dan ook een harde tot stormachtige wind te staan, windkracht 7 tot 8. Maximum vanmiddag van 20 tot 22 graden. In het weekend waait het ook redelijk door met windkracht 3 tot 5, en morgenochtend aan zee nog windkracht 6. Het is wisselend met wolkenvelden en zonnige momenten, en vooral landinwaarts valt er af en toe een bui.