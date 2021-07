Schouwse opvolger van VVV zet in op spreiding van toerisme door het jaar heen

Nieuwe promotieclub voor Schouwen wil toeristen spreiden over het jaar (foto: Omroep Zeeland)

De SESD is een initiatief van recreatieondernemers en brancheverenigingen op Schouwen-Duiveland. De organisatie gaat de promotie van het eiland ter hand nemen, nu de VVV Zeeland is opgedoekt vanwege financiële tekorten en een gebrek aan perspectief. De promotieclub legt de laatste hand aan een businessplan.

Niet meer, meer, meer

De SESD wil geen nieuwe VVV worden. "De tijd van de folders en de dames die vanachter de balie de toerist te woord staan is voorbij," zegt Troost. "Die functie is overgenomen door de recreatiebedrijven zelf. Wij willen hen bij die informatievoorziening gaan begeleiden, bijvoorbeeld door nieuwe medewerkers een cursus te geven over de attracties die Schouwen-Duiveland te bieden heeft."

De SESD gelooft niet per se in meer, meer, meer. "Toeristen willen kwaliteit en ruimte en daardoor is het aantal slaapplaatsen op Schouwen-Duiveland afgenomen. En je ziet dat restaurants soms een of twee dagen in de week dicht gaan vanwege een gebrek aan personeel. De piek aan toeristen moeten we afvlakken en meer uitsmeren over het voor- en naseizoen", zegt Troost.

"Dat kan door bijvoorbeeld meer in te zetten op de promotie van musea en Zierikzee als monumentenstad. Dan heb je het over een ander publiek, dat niet vastzit aan de schoolvakanties."

Een van de tien touchscreens met toeristische informatie die momenteel op Schouwen-Duiveland worden geplaatst (foto: Omroep Zeeland)

De SESD wil zich daarnaast richten op waterrecreanten. "We moeten die als het ware over de dijk zien te krijgen," legt Troost uit. "Het moet ze duidelijk worden gemaakt dat er aan de wal ook veel te beleven valt. Hoe? Nou je kunt bijvoorbeeld denken aan touchscreens met toeristische informatie die we momenteel op het eiland neerzetten."

Het businessplan, dat loopt van 2022 tot 2026, zal medio augustus worden gepresenteerd aan het college van B&W. Het plan is een schets in hoofdlijnen. Veel moet later worden uitgewerkt.

Te weinig

De SESD gaat begin volgend jaar aan de slag met een organisatie van vier mensen. De gemeente heeft een startsubsidie toegekend van een half miljoen en voor 2022 en 2023 een bedrag van een kwart miljoen. Dat lijkt te weinig voor de ambities van de stichting. "We hebben tenminste een half miljoen per jaar nodig, "zegt Troost. "Maar we praten daarnaast met de provincie en de ondernemers dragen ook bij."