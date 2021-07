Ook al zit een gezinsvakantie er niet in, deze kinderen kunnen tóch genieten van vakantie in Zeeland

Viviënne is één van de Rotterdamse kinderen die het erg naar d'r zin heeft. Ze verblijft in Middelburg bij gastouder Sarah: "Het is erg leuk in Zeeland. Ik ben naar het strand geweest, we knutselen vaak en ze hebben ook een hond waar ik veel mee speel."

Gastouder Sarah heeft het net zo naar haar zin: "Het is voor mezelf leuk om de hele week op pad te zijn met iemand en voor de kinderen is het ook leuk, omdat ze op deze manier een mooie vakantieweek kunnen hebben. Ik leer ook veel van Viviënne. Zij vertelt dingen die zij thuis doet of kookt en zij leert weer van wat ik thuis doe of kook."

Fijn voor ouder en kind

Het gaat om een project van de stichting Humanitas en heet 'Actie Frisse Lucht'. Verschillende maatschappelijke organisaties in Rotterdam selecteerden de kinderen die naar Zeeland mochten komen. De kinderen zouden eigenlijk niet op vakantie gaan deze zomer. Sommigen van hen zijn zelfs nog nooit op vakantie geweest.

"Dat kan zijn omdat de ouders daar geen geld voor hebben, maar het kan ook zijn omdat kinderen meer aandacht nodig hebben", zegt Sarah Maduro van Humanitas Zeeland. "Dat betekent dat het voor zowel de ouder als voor het kind fijn kan zijn dat ze een weekje ergens anders zijn."

Vorig jaar kon 'Actie Frisse Lucht' niet doorgaan vanwege de coronapandemie en ook dit jaar was het even spannend. Het bleek in eerste instantie lastig om gastouders te vinden. Vanwege de pandemie is er meer terughoudendheid. Voorafgaand aan de vakantie werd daarom een coronasneltest ingevoerd. Dat gaf iets meer zekerheid en zo konden zo'n 25 kinderen toch aan een mooie vakantie beginnen.

Volgens Maduro is het voor de kinderen een waardevolle week. "Ze doen ervaring op en zien hoe het in een ander gezin kan zijn. Daarnaast denken wij dat kinderen alleen maar leuke dingen willen doen, zoals naar een pretpark gaan, maar eigenlijk merken alle gastouders dat de kinderen vooral behoefte hebben aan aandacht. Ze willen voorgelezen worden of uitgebreid ontbijten aan tafel. Die hele gewone dingen vinden ze juist erg fijn."

Joumala (links) en Suus (rechts) zijn sinds de vakantieweek dikke vriendinnen (foto: Omroep Zeeland)

Het kan natuurlijk niet anders dat er tijdens zo'n week hechte vriendschappen gesloten worden. Joumala kwam terecht bij leeftijdsgenoot Suus in Zierikzee. De eerste dag was dat behoorlijk spannend, maar inmiddels zijn de twee onafscheidelijk. Suus: "Eerst was ik een beetje verlegen, maar nu vind ik het heel leuk. We spelen veel samen en nu zijn we vriendinnen."

Joumala had niet gedacht dat de week zo positief zou uitpakken: "Ik was eerst zenuwachtig omdat ik niet wist waar ik terecht zou komen, maar ik ben heel blij dat ik dit toch gedaan heb en dat ik Suus heb ontmoet." Contact blijven de twee zeker houden na de vakantieweek. Suus: "We kunnen appen via TikTok."