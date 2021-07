Lipperhey zit met z'n telescoop in de tuin van de Abdij: 'Vergeet hem niet nog een tweede keer!'

De bank waar Hans Lipperhey vanaf nu elke dag op zit (foto: Omroep Zeeland)

Het beeld van Lipperhey is gemaakt door kunstenaar Joop van Nugteren uit Burgh-Haamstede: "Het is heel bijzonder dat mensen het beeld nu kunnen zien en ernaast kunnen zitten. Ik ben er drie maanden mee bezig geweest. Het voelt alsof ik op veertjes loop."

Van Nugteren had alleen een portretfoto van Lipperhey: "Van dat plaatje moest ik het hele beeld maken. Het voordeel is dat je dan veel vrijheid hebt en je fantasie kunt gebruiken."

Onbekend bij het grote publiek

Het standbeeld was gewenst omdat Lipperhey vrij onbekend is bij het grote publiek. Die onbekendheid is volgens Koppejan te verklaren: "Hij was een ambachtsman. Dat waren niet zulke belangrijke mensen. Hij heeft die kijker bedoeld voor de scheepvaart of om de vijand te zien. Galileo Galilei richtte hem als eerste op de sterrenhemel en maakte daarmee dingen zichtbaar die je anders niet kon zien. Daarmee heeft hij de naam Lipperhey een beetje overschaduwd."

Rijk-Jan Koppejan op de bank bij Lipperhey (foto: Omroep Zeeland)

Lipperhey vond de telescoop in 1608 uit: "Zijn werkplaats was precies aan de andere kant van deze kruidentuin. Daar experimenteerde hij met lenzen want hij was brillenmaker. Toevallig was er in Middelburg destijds heel goed glas beschikbaar. Hij combineerde de lenzen waardoor hij de telescoop kon ontwikkelen. Vanaf dat moment is de kijker als bruikbaar wetenschappelijk instrument Europa ingegaan", legt Koppejan uit.

Deze eerste kijker werd de Hollandse kijker genoemd: "Andere wetenschappers hoorden van die uitvinding en begonnen zelf ook te slijpen en de kijkers te verbeteren. Binnen korte tijd werden de meest fantastische ontdekkingen gedaan", vertelt Koppejan.

Ook nu nog van belang

Niet alleen in het verleden, maar ook nu maakt de wetenschap nog gretig gebruik van de telescoop. Prof. dr. Heino Falcke heeft de telescoop gebruikt om een foto te maken van het zwarte gat. Hij is blij dat Lipperhey geëerd wordt op deze plek, maar hoopt dat ook op andere plekken in Middelburg wordt aangegeven dat Lipperhey hier zit: "Je moet mensen wel laten weten dat hij hier is. Mensen praten over Galileo Galilei, maar ze zijn Hans Lipperhey en zijn uitvinding vergeten. Je moet ervoor zorgen dat er in de stad wordt aangegeven dat hij hier te vinden is. Vergeet hem niet nog een tweede keer!"