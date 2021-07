Jongeren over uitgedeelde zelftests GGD op camping: 'Je wil niet dat je ouders corona krijgen omdat jij lekker gefeest hebt'

Want afstand houden terwijl je met een paar honderd jongeren op de camping staat? "We houden allemaal anderhalve meter afstand", grinnikt een Daantje uit Aarle-Rixtel onschuldig tegen de verslaggever van Omroep Brabant. "We raken elkaar ook niet aan. Iedereen slaapt in zijn eigen bed." Ze beaamt dat afstand houden 'echt niet te doen is'. Ook zij zal gebruikmaken van de uitgedeelde coronazelftest. "Ik wil niet naar huis met corona."

Spannend vinden zij en haar vriendin dat wel. "Want het is onze laatste avond." Wie positief test, moet z'n spullen pakken en naar huis. De GGD adviseert de jongeren in dat geval een PCR-test te doen bij de speciale GGD-testlocatie op de camping. "Daarna moeten de jongeren de uitslag thuis in quarantaine afwachten", zegt Ilona Schinkelshoek van de GGD Zeeland.

'De kans dat het virus zich hier verspreidt...'

De GGD werkt samen met de camping om besmettingen te voorkomen. "Vooral de deltavariant van het virus verspreidt zich snel onder jongeren", zegt Schinkelshoek. "Op deze camping komen ze allemaal samen om te feesten en dan wordt afstand houden snel vergeten. De kans dat het virus zich hier verspreidt, is relatief groot."

Jongerencamping Duin en Strand zit deze zomer zo goed als volgeboekt. De camping stelt een Test voor Toegang bij aankomst verplicht. Jongeren zonder negatieve test komen de camping niet op, tenzij ze een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. De discotheek is op last van de overheid gesloten.

Een aantal jongeren heeft zich al bij de GGD gemeld met een positieve zelftest. Daar horen Luuk en Boris (17) uit Den Bosch in ieder geval niet bij. "We zijn negatief dus als we straks thuiskomen, kunnen we weer verder gaan met zuipen."